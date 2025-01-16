Trabzonspor, Sivasspor maçının biletlerini kadın taraftarlar için 20 lira olarak belirledi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın biletlerini, kadın taraftarlar için 20 lira olarak belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadın taraftarlara özel indirimli biletlerin Kuzey-Güney kale arkası, Fırtına, Maraton ve Batı tribünlerinde geçerli olacağı belirtildi.

Bilet satışlarının sadece Passolig gişelerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, "Passolig zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca indirimli biletler transfere kapalı olacaktır. Daha öncesinde bilet alan kadın taraftarlarımız, Passo Müşteri Hizmetlerini 0850 724 33 44 numaralı telefon üzerinden arayarak bilet iadesi talep edebilirler. İade işleminin ardından Passolig gişelerinden biletinizi 20 lira karşılığında yeniden satın alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.