Trabzon'da "Savaş Müzesi" oyununun prömiyeri yapıldı

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği oyunun dekor tasarımı Aslıhan Üçer, kostüm tasarımı Ebru Gürbüzlü, ışık tasarımı Nihat Bahar, müziği Kemal Kahraman, koreografisi ise Gökmen Göçbeyli tarafından hazırlandı.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Barış Erdenk'in proje danışmanlığını yaptığı ve TDT sanatçılarından Faik Gürbüzlü'nün yönettiği oyunda, Derya Hatipoğlu, Burhan Kurt, Dilan Serinyel, Ogün Kılıç, Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı ve Yasemin Nalçacıoğlu rol aldı.

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