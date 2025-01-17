Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonsporlu oyuncu Umut Güneş, baba oldu

        Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Umut Güneş baba oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonsporlu oyuncu Umut Güneş, baba oldu
        ABONE OL

        Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Umut Güneş baba oldu.

        Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcumuz Umut ve eşi Su Güneş'in bir erkek çocukları dünyaya geldi. İlk kez baba olan Umut Güneş, eşi Su Güneş ile oğullarına Kayra ismini verdi. Güneş ailesini kutlar, minik bebeklerine ise sağlıklı bir yaşam dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        O anlar kameraya yansıdı! 98 yaşındaki Fidan nineyi öldüren manevra!
        O anlar kameraya yansıdı! 98 yaşındaki Fidan nineyi öldüren manevra!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Turpun ateş düşürdüğünü biliyor muydunuz?
        Turpun ateş düşürdüğünü biliyor muydunuz?
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Çaykara'da öğrenciler karnelerini aldı
        Çaykara'da öğrenciler karnelerini aldı
        Karadeniz'deki 7 ilde öğrenciler karnelerini aldı
        Karadeniz'deki 7 ilde öğrenciler karnelerini aldı
        Of'ta öğrenciler karnelerini aldı
        Of'ta öğrenciler karnelerini aldı
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 2024'te 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 2024'te 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı
        Kalp hastası Cihan karnesini hastane sınıfında aldı
        Kalp hastası Cihan karnesini hastane sınıfında aldı
        Kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
        Kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor