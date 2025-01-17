Trabzonsporlu oyuncu Umut Güneş, baba oldu
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Umut Güneş baba oldu.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Umut Güneş baba oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Umut ve eşi Su Güneş'in bir erkek çocukları dünyaya geldi. İlk kez baba olan Umut Güneş, eşi Su Güneş ile oğullarına Kayra ismini verdi. Güneş ailesini kutlar, minik bebeklerine ise sağlıklı bir yaşam dileriz."
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