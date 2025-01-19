Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile sahasında karşılaşacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile sahasında karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, art arda sahasındaki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor.
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