Doğu Karadeniz'den geçen yıl 13 ülkeye bal ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den 2024'te ABD başta olmak üzere 13 ülkeye bal satımı yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden geçen yıl 518 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan da 2 milyon 97 bin 951 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, 955 bin 256 dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 376 bin 367 dolarla Almanya ile 369 bin 943 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden bu dönem Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Bangladeş, Ürdün, Belçika, Azerbaycab-Nahçıvan, Birleşik Krallık ve Kuveyt'e de bal ihraç edildi."

Gürdoğan, bal ihracatını önemsediklerini, hem ihracatı hem de ülke çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bal ihracatından bu yıl beklentilerinin yüksek olduğuna işaret eden Gürdoğan, "İlerleyen günlerde markalı ürün ve tüketici tercihlerine uygun ambalajlamalarla hem ihracatımızın hem de ülke çeşitliliğinin çok daha iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. Bu yıl çok daha güzel bir ihracat sezonu bekliyoruz." dedi.