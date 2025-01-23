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        Trabzon'un Türk somonu ihracatı geliri geçen yıl yüzde 18 arttı

        Trabzon'dan 2024'te yapılan Türk somonu ihracatı, önceki yıla göre yüzde 18 artarak 124 milyon 83 bin 454 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:51
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        Trabzon'un Türk somonu ihracatı geliri geçen yıl yüzde 18 arttı
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        Trabzon'dan 2024'te yapılan Türk somonu ihracatı, önceki yıla göre yüzde 18 artarak 124 milyon 83 bin 454 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, kentten geçen yıl 16 ülkeye Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

        Trabzon'dan 2023'te 17 bin 544 ton karşılığı 105 milyon 242 bin 206 dolarlık Türk somonu ihraç ediğini belirten Kobya, "İlimizden geçen yıl ise 19 bin 811 tonluk somon ihracatından 124 milyon 83 bin 454 dolar kazanç sağlandı. Böylece kentten geçen yıl yapılan Türk somonu ihracatı, önceki yıla kıyasla miktarda yüzde 13, değerde de yüzde 18 arttı." dedi.

        Kobya, kentin Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, bu ülkeye 89 milyon 435 bin 386 dolarlık ürün ihraç edildiğini vurguladı.

        Rusya Federasyonu'nu 20 milyon 639 bin 150 dolarla Vietnam'ın, 4 milyon 704 bin 447 dolarla da Belarus'un takip ettiğine dikkati çeken Kobya, önceki yıldan farklı Filipinler, Almanya, İsveç ve İspanya'ya bu dönem Türk somonu dış satımı yapıldığını kaydetti.

        Kobya, Türk somonu ihracatındaki artışın sevindirici olduğunu, bu potansiyeli daha da artırmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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