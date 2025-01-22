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        Trabzonspor, Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümünü KKTC'de kutlayacak

        Trabzonspor'un, Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümünü KKTC'de kutlayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:27
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        Trabzonspor, Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümünü KKTC'de kutlayacak
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        Trabzonspor'un, Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümünü KKTC'de kutlayacağı bildirildi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "en müstesna ve anlamlı kupa" olarak adlandırdıkları Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümünün, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla KKTC'de kutlanacağı belirtildi.

        Kıbrıs Barış Kupası'nın Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü için ayrı öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Kıbrıs Türk halkına destek amacıyla düzenlenen bu turnuvada elde ettiğimiz zafer, yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda dayanışma ve kardeşliğin simgesi olarak hafızalarda yer edinmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, organizasyona kulübü temsilen başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli, genel sekreter Sami Karaman ile genel sayman Derviş Köz'ün katılacağı ve etkinlik kapsamında Barış Kupası zaferinin anlam ve öneminin bir kez daha vurgulanacağı kaydedildi.

        Trabzonspor, turnuva kapsamında 21 Ocak 1975'te Girne'de Galatasaray karşısında oynanan maçı 2-1 kazanmış, Magosa'da Kıbrıs'ın Mücahitler Takımı'nı 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ı finalde 1-0 yenerek Barış Kupası'nı müzesine götürmüştü.

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