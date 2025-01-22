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        Trabzonspor, Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı

        Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:40 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:40
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        Trabzonspor, Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı
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        Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro 5 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

        Ardından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

        "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500 bin avro, sonraki sezonların her birinde 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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