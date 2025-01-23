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        Trabzon Limanı'nda 60 ton çeki gücünde römorkör faaliyete başladı

        Trabzon Limanı'nda, 4,3 milyon avro maliyetindeki römorkör yaklaşık bir hafta önce hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:54
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        Trabzon Limanı'nda 60 ton çeki gücünde römorkör faaliyete başladı
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        Trabzon Limanı'nda, 4,3 milyon avro maliyetindeki römorkör yaklaşık bir hafta önce hizmete alındı.

        Trabzon Liman İşletme AŞ Genel Müdürü Emin Bilgin, AA muhabirine, limana daha büyük gemilerin gelmeye başlayacağını, bu kapsamda ekipmanların ve alanın da yenilendiğini söyledi.

        Limana, 12 metre taban derinliğine kadar gemilerin alınabildiğini belirten Bilgin, "Yeni römorkör 4,3 milyon avroya mal oldu bize, yeni teslim aldık. Limanda ihtiyaç vardı ileriye dönük yatırımları artırabilmek amacıyla. İleriye yönelik çalışmalar yapıyoruz, inşallah daha fazla ve daha büyük gemiler de gelecek." dedi.

        İşletmenin Deniz İşleri Müdürü Mustafa Sular ise limanda yeni alınanla birlikte römorkör sayısının 4'e çıktığını vurgulayarak, "Yeni römorkör, toplam çeki kuvveti 60 ton olarak imal edildi. Açık deniz römorkörü olarak dizayn edilmiştir ve dünyanın bütün sularında seyir yapabilecek donanıma ve kapasiteye sahiptir." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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