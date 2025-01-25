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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:08 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:35
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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Futbolcular, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.

        Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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