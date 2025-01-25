Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Futbolcular, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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