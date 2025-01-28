Trabzon'da restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

Trabzon'da, pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın da pide salonu olarak kullanıldığı tesisin bir bölümünde çıkan yangında hasar oluştu.

Yomra ilçesinde Sancak Mahallesi'ndeki tesisin fırın bölümünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fırından aynı alandaki restorana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tesislerde temizlik çalışmalarını takip eden iş yeri sahibi Abdulkadir Bektaş, yangının gece saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Rabbim can kaybı vermesin, önemli olan da o. Bu tür maddi afetler sorun değil, geçer. Elektrik kontağından çıktığını düşünüyorum." dedi.

Bolu'da meydana gelen yangın dolayısıyla büyük üzüntü yaşadığını dile getiren ve hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Bektaş, "Bu tür olaylarda önlemimizi alacağız, alıyoruz ama yine de milyonda bir de olsa oluyor. Böyle bir durum bizim de başımıza geldi. Çok şükür atlattık." diye konuştu.

Trabzon Havalimanı'nda 14 Ocak 2018'de pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan "Zeynep" adlı yolcu uçağı da 21 Haziran 2023'te aynı alanda pide salonu olarak hizmet vermeye başlamıştı.