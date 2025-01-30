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        Of'ta Gazze için yardım kermesi düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Gazze halkına yardım amacıyla kermes organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:59
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        Of'ta Gazze için yardım kermesi düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde Gazze halkına yardım amacıyla kermes organize edildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Of Temsilciliği'nce Büyük Cami Sokak'ta düzenlenen kermeste, kadınların hazırladığı gıdalar satışa sunuldu.

        İHH Of Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Nuriye Rizelioğlu, Gazze’de yaşanan mezalime kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

        Bu nedenle ilçedeki kadınlarla bir araya gelerek güç birliği yaptıklarını dile getiren Rizelioğlu, "En azından maddi olarak destek sağlamak için kermes düzenleme kararı aldık. Sağ olsunlar hanım kardeşlerimiz çok güzel ürünler yaparak getirdi. Biz de onları vatandaşlarımıza sunarak onları da bu hayır hizmetine katmak istedik." diye konuştu.

        Rizelioğlu, kermeste toplanan gelirin Gazze’ye ulaştırılacağını kaydetti.

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