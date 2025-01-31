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        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sera Gölü'nde yaptıkları çalışmaları anlattı:

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü'nde 2024 yılında başlattıkları temizlik çalışmalarını 35 makine ve personelle sürdürdüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:03
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        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sera Gölü'nde yaptıkları çalışmaları anlattı:
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü'nde 2024 yılında başlattıkları temizlik çalışmalarını 35 makine ve personelle sürdürdüklerini söyledi.

        Gölde yapılan çalışmaları incelemesinin ardından açıklamada bulunan Balta, gölün 1950'li yıllarda aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelan ile oluştuğunu söyledi.

        DSİ tarafından zaman içinde göle yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığını aktaran Balta, ilk etapta göle inen dereler üzerinde tersip bentleri inşa edildiğini dile getirdi.

        Göldeki dip çamurunu daha önce iki kez temizlediklerini hatırlatan Balta, şöyle devam etti:

        "Sonrasında bu temizlik faaliyetlerinin tekrar gerekli olduğunu görünce buraya farklı bir proje geliştirdik. Gölü korumak adına farklı bir tedbir paketi oluşturduk ve 2021 yılında Yıldızlı Deresi üzerinde göle 500 metre yakın bir mesafede bir çökeltim havuzunu planladık."

        Balta, çökeltim havuzunun işlevini yerine getirebilmesi için teressübat malzemesinin temizlenmesi gerektiğine işaret ederek, "2024 yılının Ekim ayında başladığımız çalışmayı 35 makine, 35 personelimiz ile devam ettiriyoruz. Şu an gölün tabanındaki dip çamurunu tekrardan ve son kez temizlemek adına çalışmamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        - Göl tabanından 200 bin metreküp malzeme çıkarılacak

        Bu çalışmaların yanı sıra gölün kaynağındaki tersip bentlerinde biriken malzemelerin de boşaltıldığını aktaran Balta, şunları kaydetti:

        "Temizlik çalışması tamamlandığında yaklaşık 200 bin metreküp malzemeyi de göl tabanından çıkartarak uygun depo sahasına nakil etmiş olacağız. İnşa ettiğimiz çökeltim havuzu vasıtasıyla Yıldızlı Deresi ile göle inen su içerisinde askı halinde bulunan malzemeleri çökeltim havuzunda dinlendirip suyun akış hızını yavaşlatarak, bu malzemelerin dibe çökmesini sağlayacağız."

        Balta, çökeltim havuzunda yüzer haldeki malzemeleri tutacak bariyer sistemi bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu sistem sayesinde de Yıldızlı Deresi'nde yüzer halde gelen çöp ve diğer materyalleri yakalayarak bunları da yine buradan temizleyerek uygun depolama sahalarına nakil etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

        Göl ve çevresindeki derelerde yaşayan balıklara yönelik de çalışmaları bulunduğunu anlatan Balta, "Balıkların membadan göle gelmelerini, gölden de membaya doğru gitmek istediklerinde de üst kotlara çıkmalarını sağlayacak balık geçidimizi de burada inşa etmiş bulunmaktayız." dedi.

        Mehmet Akif Balta, gölün yapılan çalışmalarla temiz bir görüntüye sahip olacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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