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        Yangın söndürme malzemesi alırken kaliteye dikkat edilmesi önem taşıyor

        GÖKTUĞ ERGÜN - Uzmanlar, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının ardından talebin arttığı yangın söndürme malzemelerini alırken kalitenin önemsenmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:15
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        Yangın söndürme malzemesi alırken kaliteye dikkat edilmesi önem taşıyor
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        GÖKTUĞ ERGÜN - Uzmanlar, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının ardından talebin arttığı yangın söndürme malzemelerini alırken kalitenin önemsenmesi çağrısında bulundu.

        Trabzon'da çeşitli noktalardaki işletmelerde bir kilogramlık yangın söndürme tüpü ortalama 400-500, 2 kilogramlık tüp 500-600, 6 kilogramlık tüp ise bin ile 1200 lira arasında satışa sunuluyor.

        Ticaret Bakanlığı ekipleri, yangın söndürme malzemeleri satan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Bölge ve Eğitim Amiri Emin Uzun, AA muhabirine, vatandaşların yangın söndürme cihazlarına ilişkin itfaiyeden veya iş güvenliği uzmanlarından eğitim alması gerektiğini söyledi.

        Uzun, yangın söndürme cihazı alınırken A-B-C sınıfı olmasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu saymış olduğum üçü, yangın ve elektrik yangınlarında kullanılabiliyor. Otoparklarda, ağır iş olan yerlerde mutlaka tekerlekli kuru kimyevi toz bulunması gerekiyor." dedi.

        Yangın tüplerinin görünür yerde olması gerektiğini vurgulayan Uzun, "Bir beton veya direk arkasında olmaması lazım. Her 25 metrede bir bunların olması lazım. Otel gibi, 250 metrekare olan yerlerde kuru kimyevi toz bulunması gerekiyor. Bu tüplerin 90 santimetrede olması gerekiyor." diye konuştu.

        Uzun, yangın söndürme cihazı alınırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

        "Manometrenin üzerindeki ibre kısmı sol tarafta sıfır ise tozu bitmiş veya gazı kaçmış olabilir. İbre yeşilin üzerinde ise dolu demektir. İbre, sağdaki kırmızının üzerinde ise basınç yüksek olduğunda arıza yapmış olabilir. Bunda bir de dikkat edilecek başlama ve bitiş tarihi. TSE belgeli olması lazım çünkü bazen merdiven altı korsan firmalar oluyor. Firma önemlidir. Satış yeri bellidir. Bunların yılda bir bakımları vardır. Gazlarına, hortumlarına bakılır. 4 yılda bir de içerisindeki azot ve tozun mutlaka yenilenmesi gerekiyor."

        - "İnternetten yangın tüpü alanlar var, onları tavsiye etmiyorum"

        Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde 30 yıldır yangın tüpü imalatı ve satışını gerçekleştiren Enzer Ün de Bolu'daki otel yangınından sonra ürünlerde fiyat artışı yapmadıklarını söyledi.

        Vatandaşların özellikle de internetten yangın söndürme malzemesi alırken dikkatli olmaları gerektiğini belirten Ün, "İnternetten yangın tüpü alanlar var, onları tavsiye etmiyorum." dedi.

        Ün, ürünlere özellikle kurumsal işletmelerin talebinde artış olduğunu ifade ederek, "Binaların, sitelerin talep artışı oldu. Sitelerden bakıma gelen yangın tüpleri var. Bunlar tozlu tüpler ve yılda bir defa bakımlarının yapılması lazım. İş yerleri olsun, evler olsun ihmal etmesinler. Ellerindeki mevcut tüplerin bakımlarını mutlaka yaptırsınlar." diye konuştu.

        Kahramanmaraş Caddesi'nde esnaflık yapan Mustafa Serdar da Trabzon'da fahiş fiyat artışı yaşanmadığını dile getirerek, "Bu konuda Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatı önleme noktasında bizleri denetledi, faturaların tebliğ edilmesini söylediler. Bizim gibi Türkiye genelinde 600'e yakın firma var. Bu firmalar, hizmet yeterlilik belgesine sahip, merdiven altı firmalar değildir. Bunu hiç kimse bu şekilde yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

        İnternetten alınan yangın söndürme ürünlerinin ihtiyacı karşılamadığını savunan Serdar, şöyle konuştu:

        "Halk, rakama bakarak itibar ediyor ama burada önemli olan şey tüpün içindekidir. Bunu vatandaş görmüyor. Bazı internet sitelerinde satılan tüpler B-C tipi tüplerdir. Aslında A-B-C çok kapsamlıdır. B-C tüpleri, bazı yangınları söndürebilir fakat A-B-C tipi bütün yangınları söndürme etkisine sahiptir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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