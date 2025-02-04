Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da turizm işletmeleri denetlendi

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'ün de yer aldığı Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 63 işletme, tespit edilen çeşitli eksiklikler dolayısıyla kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da turizm işletmeleri denetlendi
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'ün de yer aldığı Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 63 işletme, tespit edilen çeşitli eksiklikler dolayısıyla kapatıldı.

        Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok AA muhabirine, güvenli ve sürdürülebilir turizm için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletmelerinde gerekli incelemenin yapıldığını ifade eden Tok, bu kapsamda 169 işletmenin turizm işletme belgesi olmadığını ya da evraklarında eksiklik bulunduğunu kaydetti.

        Eksikleri tespit edilen otel ve pansiyon gibi işletmelerden 63'ünün bugün itibarıyla kapatıldığını belirten Tok, diğer işletmelerin de kapatılacağını vurguladı.

        Başkan Hanefi Tok, "Sanırım kış sezonu sonuna kadar vatandaşlar, eksiklerini tamamlarlar ve Bakanlığımızdan belgelerini alırlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında 118 milyon 866 bin dolarlık ihracat ger...
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında 118 milyon 866 bin dolarlık ihracat ger...
        Trabzonspor, İskenderun'a gitti
        Trabzonspor, İskenderun'a gitti
        Trabzonspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzon'da "Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı" tanıtıldı
        Trabzon'da "Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı" tanıtıldı
        Trabzon'da yol süpürme aracının devrildiği kazada bir işçi yaralandı
        Trabzon'da yol süpürme aracının devrildiği kazada bir işçi yaralandı
        Tarihi minarelerdeki hasarlar "yapay zeka ve çoklu kamera teknolojisi" ile...
        Tarihi minarelerdeki hasarlar "yapay zeka ve çoklu kamera teknolojisi" ile...