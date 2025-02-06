Trabzon'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Trabzon'un Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Trabzon merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Şalpazarı ilçesinde, yüksek kesimlerdeki mahallelerde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde de bazı okullarda eğitime ara verildi.