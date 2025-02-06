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        Trabzon'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli

        Trabzon'un Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 02:19 Güncelleme: 06.02.2025 - 02:19
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        Trabzon'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Trabzon'un Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Trabzon merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Şalpazarı ilçesinde, yüksek kesimlerdeki mahallelerde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

        Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde de bazı okullarda eğitime ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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