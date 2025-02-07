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        Şarampole devrilen kar motorunun sürücüsünü, kepçe operatörünün dikkati kurtardı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde şarampole devrilen kar motorunun sürücüsünü, yolda kar temizleme çalışması yapan kepçe operatörü fark etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:38 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:58
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        Şarampole devrilen kar motorunun sürücüsünü, kepçe operatörünün dikkati kurtardı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde şarampole devrilen kar motorunun sürücüsünü, yolda kar temizleme çalışması yapan kepçe operatörü fark etti.

        Kar motoruyla Hıdırnebi Yaylası yolunda ilerleyen Remzi Aygün, henüz belirlenemeyen nedenle şarampolden yaklaşık 200 metre yükseklikteki alt yola devrildi.

        Kazanın etkisiyle savrulan Aygün'ün üzeri karla kaplandı.

        Bu sırada, bölgede kar yağışı nedeniyle temizleme çalışması yapan kepçe operatörü Mustafa Sarı, kar motorunu fark ederek durdu.

        Kendi imkanlarıyla Aygün'ü çıkaramayan Sarı, durumu jandarmaya bildirdi.

        Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Aygün'ü bulunduğu yerden çıkartarak Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Sarı, AA muhabirine, yol açma çalışmaları sırasında kar motorunu fark ettiğini belirterek, "Karın altında önce bacağını gördüm. Daha sonra yanımdaki arkadaşımla ellerimizle üzerini temizlemeye başladık. Yaklaşık 200 metre yükseklikteki yoldan alt yola düşmüştü, karla üzeri kapanmıştı, nefes alabilmesi için ilk olarak yüzünü açtık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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