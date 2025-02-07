Şarampole devrilen kar motorunun sürücüsünü, kepçe operatörünün dikkati kurtardı

Sarı, AA muhabirine, yol açma çalışmaları sırasında kar motorunu fark ettiğini belirterek, "Karın altında önce bacağını gördüm. Daha sonra yanımdaki arkadaşımla ellerimizle üzerini temizlemeye başladık. Yaklaşık 200 metre yükseklikteki yoldan alt yola düşmüştü, karla üzeri kapanmıştı, nefes alabilmesi için ilk olarak yüzünü açtık." dedi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Aygün'ü bulunduğu yerden çıkartarak Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu sırada, bölgede kar yağışı nedeniyle temizleme çalışması yapan kepçe operatörü Mustafa Sarı, kar motorunu fark ederek durdu.

Kar motoruyla Hıdırnebi Yaylası yolunda ilerleyen Remzi Aygün, henüz belirlenemeyen nedenle şarampolden yaklaşık 200 metre yükseklikteki alt yola devrildi.

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