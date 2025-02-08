Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç ile anlaştı

        Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllığına anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç ile anlaştı
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllığına anlaştı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan ilk açıklamada "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Gaziantep FK'ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15 milyon lira 2 taksit halinde ödenecektir." ifadesine yer verildi.

        Bordo-mavili kulübün diğer açıklamasında da oyuncunun alacağı ücretin detayları paylaşılarak şunlar kaydedildi:

        "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-25 futbol sezonu ikinci yarısı için 12,5 milyon lira garanti ücret, 2025-26 futbol sezonunda 25 milyon lira garanti ücret, 2026-27 futbol sezonunda 31 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-28 futbol sezonunda 38 milyon lira garanti ücret ödenecektir."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Zemindeki buz ve karı basınçla eriten sistem için patent alındı
        Zemindeki buz ve karı basınçla eriten sistem için patent alındı
        Uzungöl'de denetimler sıklaştı; eksik belgeli 169 turizm tesisinden 70'i mü...
        Uzungöl'de denetimler sıklaştı; eksik belgeli 169 turizm tesisinden 70'i mü...
        Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şarampole devrilen kar motorunun sürücüsünü, kepçe operatörünün dikkati kur...
        Şarampole devrilen kar motorunun sürücüsünü, kepçe operatörünün dikkati kur...