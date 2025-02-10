Trabzonspor'dan 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na destek

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular, kentte 23 Şubat'ta düzenlenecek 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na destek verdi.

Bordo-mavili teknik heyet ve futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanda çekilen video ile insanların yarı maratona katılması çağrısı yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Oleksandr Zubkov, Edin Visca ve Anthony Nwakaeme'nin yer aldığı videoda, "Burası spor şehri Trabzon, bu yıl adım adım barışa koşuyoruz. 23 Şubat'ta 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda buluşalım. Daha barışçıl bir dünya için sen de bir adım at, barışa koş dünya seni takip etsin, huzurlu ve mutlu ol." mesajları paylaşıldı.

- Hazırlıklar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre "Her Adımda Barışa Koş" sloganıyla düzenlenecek maraton için hazırlıklar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun şehrin spor ve kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına işaret etti.

Genç, Trabzon'un doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve spor alanındaki başarılarıyla her zaman öne çıkan bir şehir olduğuna değinerek, "Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu da bu anlamda şehrimizin marka değerini artıran, hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayan bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

Organizasyoun VakıfBank sponsorluğunda gerçekleşeceğini aktaran Genç, "Maraton, Trabzonspor'un desteğiyle daha da anlam kazandı. Şehrimizin markası Trabzonspor'a ve tanıtım videosunda yer alan Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş hocamız ile kıymetli oyuncularımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.