Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, rakiplerinin bir anlık dalgınlıklarını cezalandırarak maçı kazandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 23:45 Güncelleme: 10.02.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, rakiplerinin bir anlık dalgınlıklarını cezalandırarak maçı kazandığını söyledi.

        Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'a iyi giden süreci devam ettirmek ve puanlar almaya geldiklerini belirterek, "Maça da iyi başladığımızı düşünüyoruz. Bu iyi başlangıcın karşılığı olarak da pozisyonlar bulduk. Yüzde yüz pozisyonlar bulduk, kazandığımız penaltıyı da maalesef değerlendiremedik." dedi.

        Ondan sonraki süreçte oyunu yöneten, istediğini oynayan bir Eyüpspor'un olduğunu ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

        "Tekrardan pozisyonlar bulduk ama değerlendirilemeyen, sonuçlandırılamayan hücum organizasyonları sonucunda ilk devre elimize gelecek maçı maalesef bitirip içeri girdik. Sonrasında ikinci devre biraz daha dengeli bir oyun oldu. Ancak bir anlık konsantrasyon eksikliği Trabzonspor gibi kaliteli oyunculardan oluşan bir takıma karşı yapmamamız gereken bir hata, ayağımızdaki topu maalesef kolay bir şekilde kaybedip onlara geçiş imkanı verdik ki maç öncesinde buna hazırdık. Trabzonspor'un öncelikle ligin en çok topa sahip olan takımı olduğunu biliyorduk. Ama hücum çeşitliliklerine de sahiplerdi oyuncu profillerinden dolayı. Akan oyunlarda attıkları gollerin de yarısını geçişten attıklarını biliyorduk. Maç boyunca aslında bunlara iyi dikkat etti takımımız. Ancak Trabzonspor bir anlık dalgınlığımızı cezalandırdı, kazandı."

        Kerem Yavaş, daha sonra buna bir reaksiyon gösterdiklerini kaydederek, "Maçı çevirebilecek en azından 1 puanı kazanabilecek pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik, üzgünüz. İlk 5 için önemli bir maçtı. Trabzonspor'un da artık ilk 5'i hedeflediğinin farkındaydık. Kazansaydık bizim için büyük avantaj olacaktı. Oyun olarak memnunuz, oyunu kazandığımızı düşünüyoruz. Ama en nihayetinde bir mağlubiyettir, bu mağlubiyetin acısını çekeceğiz, oyuncularımıza da söyledik. Ama çok çabuk bunu burada bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor- Eyüpspor 1-0
        Trabzonspor- Eyüpspor 1-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçından notlar
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçından notlar
        Trabzon'da öğrenciler için okul bahçesine kamyonla kar döküldü
        Trabzon'da öğrenciler için okul bahçesine kamyonla kar döküldü
        Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü
        Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü