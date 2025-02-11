Trabzon'da Kıbrıs gazisi Akşan son yolculuğuna uğurlandı

Törene Akşan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve vatandaşlar katıldı.

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