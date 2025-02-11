Trabzon'da Kıbrıs gazisi Akşan son yolculuğuna uğurlandı
Trabzon'da Kıbrıs gazisi Ahmet Salih Akşan'ın cenazesi toprağa verildi.
Trabzon'da Kıbrıs gazisi Ahmet Salih Akşan'ın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 72 yaşındaki Akşan için Akçaabat ilçesindeki Gökçebel Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Akşan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve vatandaşlar katıldı.
Akşan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Darıca Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.