Tim Jabol Folcarelli, transfer görüşmeleri için Trabzon'a geldi

Fransa 2. lig ekibi AC Ajaccio takımında forma giyen Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen 25 yaşındaki futbolcuyu, havalimanında kulüp yetkilileri ve bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Forcarelli, taraftarların kendisini nazik ve kibarca karşıladığını belirterek, her şeyin şu ana kadar güzel olduğunu söyledi.

Transfer süreciyle ilgili konuşan Fransız orta saha oyuncusu, "Geçtiğimiz sezon bazı görüşmeler olmuştu fakat çeşitli sebeplerden ötürü bu transfer gerçekleşmemişti ama şu an burada olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Trabzonspor ile ilgili daha önce bilgi alıp almadığına dair gelen soru üzerine Forcarelli, "Türk futbol tarihinde çok büyük geçmişe sahip olan bir kulüp olduğunu söyleyebilirim, büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Kulübü ve şehri bilen Fransa'da yaşayan bazı insanlardan bilgi aldım ve aldığım bilgiler pozitif yöndeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha bölgesinde birçok oyuncu olduğu hatırlatılan Fransız oyuncu, "Aslında bakarsanız bu bir problem teşkil etmiyor. Çünkü rekabet futbolun yapısında olan bir şeydir. Hatta bunun ilerlememize katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Forcarelli, Trabzonspor'da 26 numaralı formayı giyeceğini de dile getirerek, "Hedefimiz Trabzonspor'u yükselebileceği en yüksek seviyeye çıkarmak, zaten bu şekilde olması gerekiyor." dedi.

Görüşme ve sağlık kontrollerinin ardından Folcarelli için imza töreni düzenlenecek.