Of'ta Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri mantar yetiştirdi

Trabzon'un Of ilçesindeki Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu 7/B sınıfı öğrencileri, Girişimcilik Kulübü etkinlikleri kapsamında mantar yetiştirdi.

Öğrenciler, öğretmen Recep Göksu öncülüğünde okulun bodrum katında gerekli hazırlıkları tamamlayarak mantar üretimine başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürleri Hasan Tekke ve Osman İşçi, okulu ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.

Projede emeği geçenleri tebrik eden Kabahasanoğlu, "Öğrencilerimizin projeyi sahiplenmesi, ürün hakkında yaptıkları sunum hakikaten çok güzel olmuş. Bizler her zaman okullarımızda yapılan projelerin çeşitlenmesine ve öğrenci katılımına önem atfediyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu ve bunun gibi projelere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.