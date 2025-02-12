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        Zigana Dağı'nda arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Zigana Dağı'nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:45
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        Zigana Dağı'nda arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Zigana Dağı'nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, AFAD, UMKE ve Türk Telekom ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin gözlemci olarak bulunduğu belirtildi.

        Tatbikatta ekip oluşturma, sahaya giriş, kar yüzeyinde yürüyüş, çığ alanı işaretleme, kaçış yönü belirleme, köpekli ve cihazlı aramanın yanı sıra kazazede çıkarma, kar testi gibi eğitimlerin uygulamalı olarak yapıldığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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