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        Trabzon'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi

        Trabzon'un Arsin ilçesinde istinat duvarının çökmesine ve bir ahırda hasar oluşmasına neden olan heyelan, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:51
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        Trabzon'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
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        Trabzon'un Arsin ilçesinde istinat duvarının çökmesine ve bir ahırda hasar oluşmasına neden olan heyelan, havadan görüntülendi.

        İlçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce şiddetli yağışların ardından Mehmet Korkmaz'a ait ev ve ahırın bulunduğu arazide heyelan meydana geldi.

        Yamaçtan kopan toprak ve taş kütleleri istinat duvarını yıktı, 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır kısmında da hasar oluşturdu.

        Heyelanın ardından AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı incelemeler ise devam ediyor.

        Arazi sahibi Mehmet Korkmaz, AA muhabirine, gece meydana gelen heyelanı yüksek sesten dolayı fark ettiklerini belirterek, "Dışarı çıktık ve heyelanın geldiğini gördük. Aracımız heyelanın altında kaldı. Sonrasında da jandarmayı aradım." dedi.

        Korkmaz, heyelanın ardından ilgililerin olay yerine geldiğini, aracının da Arsin Belediyesinin makine desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldığını aktardı.

        Can güvenliklerini sağladıktan sonra hayvanlarıyla ilgilendiklerini anlatan Korkmaz, "Daha sonra Arsin belediye başkanımız, kaymakamımız, AFAD yetkilileri geldiler. Yetkililer bizim can güvenliğimiz için önerilerde bulundu. Benim onlardan talebim konut değil. Hayvanlarımız var. Hayvancılıkla ülkeye, topluma bir şey üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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