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        Trabzonspor, "Üç büyükler"e karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, "Üç büyük" rakibine karşı 468 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:07
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        Trabzonspor, "Üç büyükler"e karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, "Üç büyük" rakibine karşı 468 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

        Rakipleri önünde çıktığı son 6 müsabakada 5 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Trabzonspor, galibiyet elde edemedi.

        Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez dış sahada galibiyet elde edecek hem de İstanbul'dan 468 gün sonra söz konusu rakipleri karşısından 3 puanla dönecek.

        Ara transferde kadrosuna Sikan, Zubkov, Folcarelli ve Mustafa Eskihellaç'ı katan bordo-mavililer, siyah-beyazlı ekiple oynayacağı maça odaklanmış durumda.

        - Son 7 karşılaşma

        Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken uzatma dakikalarında yediği gollerle Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 yenildi.

        - Güneş ile 3 maçta galibiyet yok

        Trabzonspor, 5. kez takımın başına getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, üç büyük rakibine karşı bu sezon 4. karşılaşmasına çıkacak.

        Güneş yönetiminde 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Beşiktaş ile berabere kalırken Fenerbahçe 3-2 ve Galatasaray'a 4-3 yenildi.

        - Beşiktaş'a son deplasman galibiyeti şampiyonluk sezonunda

        Trabzonspor, Beşiktaş karşısında son deplasman galibiyetini şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun 12. haftasında 2-1'lik sonuçla elde etti.

        Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken 2023-2024 sezonunda 2-0 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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