Trabzonsporlu futbolcu Cham, gol ve asistlerle takımına katkı sağlamak istiyor:

Trabzonspor'un Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham, futbolun kazanmaya odaklı olduğunu belirterek gol atmak ve asist yapmanın önemine dikkati çekti.

Cham, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, her zaman gol atmak ve asist yapmak istemesine rağmen takımın galip gelmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Futbolun kazanmaya odaklı bir spor olduğuna işaret eden Cham, "Onun için gol atmak, asist yapmak önemli. Beni bu işleri yapmam için kulüp buraya getirdi. Bu nedenle sahada kaldığım her an bunları yapabilmeliyim. Öncelik ne olursa olsun takımın kazanması ve iyi oynayabilmek." ifadelerini kullandı.

Cham, hırslı bir karakteri olduğunu, takıma mutlaka katkı sağlamak istediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ben asla korkuyla oynamam. Futbolun içindeki hiçbir aksiyondan etkilenmem, korkmam. Futboldan keyif alan biriyim. Sahada olduğum ve kendimi ifade edebildiğim için her zaman şükrederim. Ousmana Dembele'yle birbirimize biraz benzediğimizi çokça duyuyorum ama bence biraz farklılık var. O biraz daha top süren bir oyuncu, bense daha çok kombine bir oyuncuyum."

- "Benim için öncelik sahada olmak"

Modern futbolda her oyuncunun farklı yönlerde oynaması gerektiğine işaret eden Cham, "Takıma yardımcı olabilmek için ileri geri çalışmalı. Her şeye rağmen bu pozisyonda görev yapmak kesinlikle keyif verici. Ben bundan mutluluk duyuyorum, özellikle de etrafınızda üst seviye oyuncular varken. Benim için öncelik sahada olmak. Zaten yalnızca bir pozisyonda iyi olan oyuncu fazla ileriye gidemez. Farklı mevkilerde de görev gelirse en iyisini keyifle yapmaya çalışırım." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha oyuncusu, futboldan uzak kalmak istemediğini vurgulayarak, "Bunu düşündüğümde bile bacaklarım titrer. Ben futbol bağımlısıyım ve hayatım ona bağlıdır. Hatırlayabildiğimden beri her anım futbolla alakalı. Evdeyken, tatildeyken hep futbol düşünürüm. Hatta tatile giderken yanımda top götürürüm. Moralim bozuk olduğunda topa dokunmak bile beni mutlu ediyor. Beni özgürleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed Cham, en büyük motivasyonunun ailesi olduğuna değinerek, şunları kaydetti: