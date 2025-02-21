Trabzon'da otomobilin inşaat temeline düşmesi güvenlik kamerasında

Çevredeki vatandaşların yardımı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan N.Ş.A'ya 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

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