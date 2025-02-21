Trabzon'da otomobilin inşaat temeline düşmesi güvenlik kamerasında
Trabzon'da otomobilin yoldan çıkarak inşaat halindeki binanın temeline düştüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Trabzon'da otomobilin yoldan çıkarak inşaat halindeki binanın temeline düştüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde N.Ş.A. idaresindeki otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat halindeki binanın temeline düştü.
Çevredeki vatandaşların yardımı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan N.Ş.A'ya 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.
Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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