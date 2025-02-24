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        Fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

        Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, doğal afetlere karşı tarımsal ürünlerin sigorta edilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:40
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        Fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı
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        Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, doğal afetlere karşı tarımsal ürünlerin sigorta edilmesi gerektiğini belirtti.

        Eyüpoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fındık ağacının gövdesinin sıfırın altında 15 ve 20 derecenin altında zarar görmeye başladığını, çiçeklerin ise sıfırın altında 8 ile 2 derece arasında dona maruz kaldığını aktardı.

        Hasar oranın donun şiddeti ve süresine bağlı olarak değiştiğine işaret eden Eyüpoğlu, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri nedeniyle kış aylarında sıcaklıklar yüksek seyretmektedir. Yüksek seyreden bu sıcaklıklar ve erken uygulanan azotlu gübreler diğer bitkilerde olduğu gibi fındıkta da bitkinin erken uyanmasına neden olmaktadır. Erken uyanan bitki ise soğuklara karşı hassas hale gelmekte ve ilkbaharda meydana gelebilecek olan donlardan büyük oranda zarar görmektedir. Böylece üreticilerimizin yıl boyunca yaptığı tüm emek ve masrafları bir anda heba olabilmektedir."

        Doğal afete karşı önlem olarak tarım arazilerine yapılacak sigortanın önemine değinen Eyüpoğlu, "Üreticilerimizin don afetinden etkilenmemeleri için öncelikle fındık başta olmak üzere aronya, kivi gibi tüm tarımsal ürünleri devlet destekli TARSİM sigorta acentelerine sigorta ettirmeleri önemlidir." ifadelerini kullandı.

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