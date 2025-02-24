Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmana, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme de katıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.