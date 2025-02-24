Jandarma SAK timleri, Trabzon'un kurtuluşunu su altında Türk bayrağı açarak kutladı

Kısa sürede beğeni toplayan klipte, "Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu mavi derinliklerde kutladık. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve şanlı ecdadımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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