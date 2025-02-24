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        Jandarma SAK timleri, Trabzon'un kurtuluşunu su altında Türk bayrağı açarak kutladı

        Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Trabzon'un kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünü, Karadeniz'de dalış yapıp su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:21 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:29
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        Jandarma SAK timleri, Trabzon'un kurtuluşunu su altında Türk bayrağı açarak kutladı
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        Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Trabzon'un kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünü, Karadeniz'de dalış yapıp su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

        Trabzon İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan klipte, SAK timleri kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Karadeniz'e açılarak Ganita mevkisinde dalış gerçekleştirdi.

        Tim, alt bölümünde "Trabzon'un Kurtuluşunu Mavi Derinliklerde Kutluyoruz" yazılı Türk bayrağı açtı.

        Kısa sürede beğeni toplayan klipte, "Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu mavi derinliklerde kutladık. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve şanlı ecdadımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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