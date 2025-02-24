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        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:20 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:20
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        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
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        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Meydan Parkı'ndaki törende Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Yayan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

        Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kanca, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

        Kentin tarih boyunca Karadeniz bölgesinin merkezi olduğuna işaret eden Kanca, "Yüzbaşı Kahraman Bey'in komutasında Rum ve Ermeni çeteleri çökertilerek 107 yıl önce bugün Trabzon kurtarıldı, şükürler olsun. Bu vatanı bize emanet eden Oğuz Kağan'dan Sultan Alparslan'a, Osman Gazi'den Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm şehit ve gazilerimize Allah gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

        Kanca, Filistin ve Doğu Türkistan'da katliam yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Görüyoruz Batı'nın zulmünü. Birinci Dünya Savaşı'nı da onlar yaptılar. Hiroşima'ya atom bombası atmak da onların eseri. Afrikalıları öldürmek, Amerika'da 20 milyon civarında Kızılderiliyi öldürmek, tamamen Batı'nın katliamları. Bunlar, güncel olarak da devam ediyor. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Ukrayna'da aynı katliamlar devam ediyor. Dolayısıyla Batı'dan medet umamayız. Bunlara karşı kendimizi geliştirmek, yetiştirmek zorundayız. Çağın gereklerine uymak zorundayız."

        Dünyanın Türkiye'nin adaletine muhtaç olduğunu dile getiren Kanca, "Şükürler olsun gençliğimiz TEKNOFEST ile büyük bir gelişme gösteriyor. Allah'ım başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Baykar ailesinden, Bayraktar ailesinden, ASELSAN'dan, TUSAŞ'tan ve birçok savunma sanayisi kuruluşumuzdan razı olsun." diye konuştu.

        Programda 'Benim Şehrim, Güzel Şehrim' temalı şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarının yanı sıra 45. Trabzon Yarı Maratonu halk koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Trabzon Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kurtuluş gününü anlatan tiyatro sahneledi.

        Törene CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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