Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 25’inci haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı.

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