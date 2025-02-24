Hentbol: Erkekler Süper Lig

Bu sonuçla Ankara temsilcisi bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Ev sahibi Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını 22-17 konuk ekip önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren DEPSAŞ Enerji, salondan 36-31 galip ayrıldı.

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