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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında DEPSAŞ Enerji, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-31 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:40 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:55
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında DEPSAŞ Enerji, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-31 yendi.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını 22-17 konuk ekip önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren DEPSAŞ Enerji, salondan 36-31 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Ankara temsilcisi bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Ev sahibi Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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