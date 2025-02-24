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        TTSO ve DOKA temsilcileri istişare toplantısı yaptı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) uzmanları yürütülen ve planlanan projelerle ilgili bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:52
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        TTSO ve DOKA temsilcileri istişare toplantısı yaptı
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) uzmanları yürütülen ve planlanan projelerle ilgili bir araya geldi.

        TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Yıldız ile her iki kurumdaki proje uzmanları ve birim sorumlularının yer aldığı bir toplantı düzenlendi.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, DOKA ile bir çok projede ortak çalıştıklarını belirterek, "DOKA ekibiyle yürütülen ve planlanan projeleri değerlendirdik. Bundan sonra da ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

        DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise kısa vadede sürdürülebilir turizm, mavi ekonomi, katma değerli üretim ve ticarileşme alanlarına odaklandıklarını, ticaret odalarıyla işbirliğine önem verdiklerini aktardı.

        Toplantıda Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, SOGEP, SOGREEN, yerel kalkınma hamlesi, yeni teşvik mekanizması, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, entegre su ürünleri üretim ve işlemesi gibi çalışmalar ve projeler konusunda istişarede bulunulduğu kaydedildi.

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