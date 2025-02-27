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        Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

        Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:15 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:22
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        Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
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        Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Çaykara-Dernekpazarı Kültür ve Dayanışma Derneği'nce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sosyal Tesislerinde yapılan etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

        Programda, Çaykara-Dernekpazarı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Akif Yazıcıoğlu, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Dernekpazarı Kaymakamı Çağlar Ustaoğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık konuşma yaptı.

        Etkinlikte, Çaykaralı sanatçı Onay Şahin de sahne alarak yöresel şarkıları seslendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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