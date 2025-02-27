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        Sağlıklı Hayat Merkezi kilo problemi yaşayanlara destek oluyor

        Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran kişilerin egzersiz ve diyet programları sayesinde sağlıklı kilo verebildikleri belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:33
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        Sağlıklı Hayat Merkezi kilo problemi yaşayanlara destek oluyor
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        Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran kişilerin egzersiz ve diyet programları sayesinde sağlıklı kilo verebildikleri belirtildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 62 yaşındaki Hatice Tonyalı ile 45 yaşındaki Eser Baş'ın yüksek kiloları nedeniyle merkeze başvurdukları ifade edildi.

        Tonyalı ve Baş için oluşturulan program sayesinde her iki kişinin de sağlıklı bir şekilde kilo verdiklerine işaret edildi.

        Kendisi için oluşturulan diyet ve egzersiz sayesinde 6 ayda 19 kilo verdiğini belirten Tonyalı, "Diyet listemden gayet memnunum. Aç kalacağımı düşünmüştüm ama listem oldukça dolu. Hatta birçok öğün alternatifimde bulunuyor. Bu yüzden yemeklerimi hazırlarken hiç zorlanmıyorum." ifadelerini kullandı.

        Eşinin ısrarı üzerine merkeze başvurduğunu aktaran Baş ise 4 ayda 125 kilogramdan 97 kilograma düştüğünü kaydetti.

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        Galeri

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