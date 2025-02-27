Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:56 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile yapılan maçta ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular izinli oldukları için yer almadı.

        Antrenmana katılan oyuncular ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Hız çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

        Trabzonspor, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi başladı
        Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi başladı
        Sağlıklı Hayat Merkezi kilo problemi yaşayanlara destek oluyor
        Sağlıklı Hayat Merkezi kilo problemi yaşayanlara destek oluyor
        Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
        Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
        Prof. Dr. Tevfik Özlü: HKU5 virüsünün insana bulaştığına dair bilgi yok
        Prof. Dr. Tevfik Özlü: HKU5 virüsünün insana bulaştığına dair bilgi yok
        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 5 ilde iftar sofrası kuracak
        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 5 ilde iftar sofrası kuracak
        Trabzonspor'a kupa morali
        Trabzonspor'a kupa morali