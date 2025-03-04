TTSO Turizm Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Turizm Komisyonu Toplantısı yapıldı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy ve ilgili meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, konaklama ve turizm tesislerinin yangın mevzuatına uyumu konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, kayıt dışı işletmelerle mücadele, nevruz için yapılacak hazırlıklar, Katar'da düzenlenmesi planlanan Trabzon Günleri organizasyonu, 18-20 Nisan'da İstanbul'da yapılacak Kültür Turizm ve Destinasyon Fuarı, Dubai Turizm Fuarına katılım ve turizm acentelerinin talepleri gibi çeşitli konular görüşüldü.

Çelebi, şehrin lokomotifi olan turizm sektörüyle ilgili sık sık toplantılar yaparak talep ve çözüm önerileriyle ilgili istişarede bulunacaklarını kaydetti.