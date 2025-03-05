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        Trabzon'da bez bebekler lösemili çocuklar yararına satışa sunuldu

        Trabzon'da, "Sandıktaki Bez Bebek" projesi kapsamında çeşitli illerden 22 okulun katılımıyla üretilen bez bebekler, lösemili çocuklar yararına düzenlenen kermeste satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:29
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        Trabzon'da bez bebekler lösemili çocuklar yararına satışa sunuldu
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        Trabzon'da, "Sandıktaki Bez Bebek" projesi kapsamında çeşitli illerden 22 okulun katılımıyla üretilen bez bebekler, lösemili çocuklar yararına düzenlenen kermeste satışa sunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Hopo Proje Yarışması" çerçevesinde Erdoğdu Anaokulu öğretmeni Huriye Mısra Sivrikaya'nın yürütücülüğünde hayata geçirilen projede, bölgelerin tarihi, kültürel, coğrafi ve folklorik özelliklerini yansıtan bez bebekler üretildi.

        Çeşitli illerden 22 okuldaki öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra 298 velinin katılımıyla üretilen bez bebeklerin bir kısmı, Ortahisar ilçesine bağlı Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen kermeste satışa sunuldu.

        Satıştan elde edilecek gelir, lösemili çocuklar yararına bağışlanacak.

        Erdoğdu Anaokulu Müdürü Güven Türkmen, proje yürütücüsü Sivrikaya ve destek verenlere teşekkür etti.

        Lösemili çocuklara destek amacıyla bez bebeklerin satışını yaptıklarını belirten Türkmen, "Onlara bir umut olmak istiyoruz." dedi.

        Türkmen, okulda, proje kapsamında üretilen bez bebekleri sergileyecekleri alan oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

        Bez bebeklere ilginin çok güzel olduğuna işaret eden Sivrikaya ise "Projemiz basamaklarıyla çok güzel bir şekilde hedefe doğru gidiyor, amacına ulaşıyor. Bunun nedenle ayrıca mutluyuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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