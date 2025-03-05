Trabzon'da kumar oynayan 8 kişiye 72 bin 376 lira ceza kesildi
Trabzon'da bir iş yerinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 8 kişiye, 72 bin 376 lira ceza uygulandı.
Trabzon'da bir iş yerinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 8 kişiye, 72 bin 376 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yomra ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kumar oynayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şüphelilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 72 bin 376 lira ceza uygulandı, bir miktar paraya da el konuldu.
Ayrıca işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
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