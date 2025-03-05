Trabzon'da Yeşilay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Trabzon'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler organize edildi.

Yeşilay Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşiltepe İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla, Yeşilay personeli Şebnem Burma koordinesinde "Yeşilay" temalı pasta hazırlandı.

Yeşilay Trabzon Şubesi Beşikdüzü İlçe Temsilciliği Kadın Komisyonunca da Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerine yönelik "tütün bağımlılığı" konulu eğitim düzenlendi.

Yeşilay temsilcileri ise Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve Maçka Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Kerim Kavraz'ı ziyaretlerinde Yeşilay ve YEDAM faaliyetleri hakkında bilgi sundu.

Hafta boyunca düzenlenecek 3X3 basketbol turnuvası için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri ziyaret edilerek turnuvanın planlamaları yapıldı.

Öte yandan bağımlılığa dikkati çekmek için bazı noktalardaki trafik ışıklarına "yeşil hilal" görseli yansıtıldı.