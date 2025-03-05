Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı
Trabzon'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.
Trabzon'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşıbaşı, Arsin ve Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında, haklarında 4 ay ile 19 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari yakalandı.
Hükümlüler, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.
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