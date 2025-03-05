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        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 8 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 19:55 Güncelleme: 05.03.2025 - 19:58
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        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 8 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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