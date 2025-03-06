Trabzon'da üniversite öğrencileri "Anılarla Trabzonspor" programında bir araya geldi

Trabzon'da, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezinde "Anılarla Trabzonspor" adlı program organize edildi.

Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü öğrencileri, Trabzonspor Divan Kurulu Üyesi Hayri Güner ve eski Asbaşkan İskender Önal ile merkezde düzenlenen söyleşide buluştu.

Önal ve Güner, yöneticilik tecrübelerini ve Trabzonspor'un geçmişine dair unutulmaz anılarını gençlerle paylaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Gençlik Merkezi Müdürü Esra Kılıç Alemdaroğlu'nun da katıldığı program, konuşmacıların soruları yanıtlamalarının ardından sona erdi.