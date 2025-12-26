Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yeni üniteler ve cihazlar hizmete sunuldu

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kazandırılan yeni üniteler ve cihazlar törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:53 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:53
        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kazandırılan yeni üniteler ve cihazlar törenle hizmete girdi.

        Vali Aziz Yıldırım, KTÜ Tıp Fakültesi Acil Yoğun Bakım Ünitesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yapılan yatırımların çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık alanına çok önem verdiğini dile getiren Vali Yıldırım, "İnşallah bu cihazları bir gün kendimiz yapacağız. İHA'ları nasıl yaptık? Nasıl ki uzay teknolojisine bugünlerde imza atıyoruz, nasıl ki farklı alanlarda önceden yapamadığımızı, yapamayacağımızı düşündüğümüz pek çok şeyi bugün yapabiliyoruz inşallah bunu da yapacağız." dedi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca ise kentin sağlık sektöründe bölgenin merkezi olduğunu belirterek, "Teknoloji ve bilim gelişiyor, bazı ilaveler yapmak gerekiyor. Hem cihaz açısından hem de bu yoğun bakım üniteleri çok önemli. Ben hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından koroner anjiyografi, MR cihazları ile acil kritik bakım ve yoğun bakım ünitelerinin açılışı yapıldı.

        Açılış programına, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

