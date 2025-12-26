Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları Trabzon Film Festivali'nde seyircileriyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Trabzon Film Festivali"nin üçüncü gününde "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları söyleşiye katıldı.

        Giriş: 26.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:54
        "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları Trabzon Film Festivali'nde seyircileriyle buluştu
        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Trabzon Film Festivali"nin üçüncü gününde "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları söyleşiye katıldı.

        TRT 1'de yayınlanan dizinin senaristleri Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz, oyuncular Deniz Baysal, Yeşim Ceren Bozoğlu, Onur Dilber, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Ali Kemal Yılmaz ve Erkan Yüce, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde seyircilerle bir araya geldi.

        Senarist Erdem, yaptığı konuşmada, Trabzon'un ruhundan ve sokaklarından esinlendiklerini belirterek, "Türkiye'deki bütün bölgelerin kendine has ruhu vardır ve bizi biz yapan budur. Biz de Trabzon'un ruhundan, sokağından, insanından, hüznünden her şeyinden faydalandık." dedi.

        Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ise mucizevi bir işin içerisinde olduklarını, canlandırdığı karakteri severek oynadığını belirtti.

        Gamze Süner Atay da dizide "Şirin" karakterini canlandırdığını hatırlatarak, "Emin olun cennette yaşıyorsunuz. Gerçekten müthiş bir coğrafya, gerçekten müthiş bir duygu var. Yenilendim yani ben burada iyi ki gelmişim." diye konuştu.

        Dizinin başrol oyuncusu Deniz Baysal da Trabzon'un ilk film festivalinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Baysal, dizi arkadaşlarıyla Trabzonspor maçlarına gittiklerini, şehrin yemeklerini ve coğrafyasını tanımaya çalıştıklarını ifade ederek, insanların da kendilerine kucak açtıklarını vurguladı.

        Dizinin senaristlerinden Ayşe Ferda Eryılmaz ise dizide ekibin önemli bir birliktelik oluşturduğunu ifade ederek, Trabzon Film Festivali'nin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide oyuncular soruları yanıtladı.

