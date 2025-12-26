Karadeniz'de TÜGVA'dan 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için destek çağrısı

Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) il temsilciliklerince 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemine destek açıklaması yapıldı.

TÜGVA Trabzon İl Temsilciliği adına konuşan İsmail Hakkı Işık, İskenderpaşa Cami önünde yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de yaşananların tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavı olduğunu dile getiren Işık, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 70 bin 668 kişinin hayatını kaybettiğini, 171 bin 152 kişinin yaralandığını aktardı.

Işık, ateşkes döneminde dahi can kayıplarının sürdüğüne değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl şahitlik çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz. Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte tüm dünyayı uyandırıyoruz. Unutmuyoruz, normalleştirmiyoruz, insani olanı savunuyoruz. Söylenen her söz yarın çocukların hatırasında ya utanç ya da onur olarak kalacaktır. Yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya Galata'da veriyoruz."

- Rize Rize TÜGVA Üniversite İl Koordinatörlüğü Teşkilat Sorumlusu Emir Mustafa Fındık, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşamın normalleşme değil, hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğünü söyledi. Fındık, 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte, kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl şahitlik çağrılarını yinelediklerine işaret ederek, "1 Ocak saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz. Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte tüm dünyayı uyandırıyoruz. Unutmuyoruz, normalleştirmiyoruz, insani olanı savunuyoruz." diye konuştu. - Ordu TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi önünde yaptığı açıklamada, Gazze'de tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavı yaşandığını belirtti. Yücedağ, yeni yılın ilk günü 1 Ocak saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde bir araya geleceklerine dikkati çekerek, "Söylenen her söz, yarın çocukların hatırasında ya utanç ya da onur olarak kalacaktır. Yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya Galata'dan vereceğiz." ifadelerini kullandı.