        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:06
        Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi
        Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği yapıldı.

        Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

        Okul Müdürü Ali Cerrah'ın da konuşma yaptığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından milli şairin hayatını anlatan video sunuldu.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

