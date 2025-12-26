Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği yapıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği yapıldı.
Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.
Okul Müdürü Ali Cerrah'ın da konuşma yaptığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından milli şairin hayatını anlatan video sunuldu.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.