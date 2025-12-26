Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi

Okul Müdürü Ali Cerrah'ın da konuşma yaptığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından milli şairin hayatını anlatan video sunuldu.

Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

