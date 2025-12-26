Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek

ENES SANSAR - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Galatasaray MCT Technic'le karşılaşacak Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

TOFAŞ, Aliağa Petkimspor ve Fenerbahçe Beko'yu yenerek ligde 6'ıncı sıraya yükselen bordo-mavililer, 27 Aralık Cumartesi deplasmanda oynayacakları Galatasaray MCT Technic maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Karşılaşma aynı zamanda ligin en skorer oyuncularının performansına sahne olacak.

Ligde bulduğu 275 sayıyla zirvede yer alan Trabzonsporlu Reed ile 233 sayıyla ikinci sırada yer alan Galatasaraylı James Palmer, takımları adına en fazla sayıyı bulabilmek için mücadele edecek.

Başantrenör Selçuk Ernak, AA muhabirine, yükselen bir grafik yakaladıklarını, Galatasaray maçında da bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Beko karşısında aldıkları galibiyeti de değerlendiren Ernak, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kuvvetli takımlarından biri. Çok iyi bir form grafikleri vardı. Önemli olan bizim için bir önceki maçtan, iki önceki maçtan daha iyi oynayıp rakibimizin seviyesine göre bir mücadele sergilemekti. Yaptığımız teknik planı oyuncularımızın çok iyi sergilediğini düşünüyorum. Hem planımıza sahip çıkarak hem de maçın içerisinde herhangi bir inişe ve çıkışa izin vermeden sonuna kadar ciddiyetlerini koruyarak rakibin direncini kırmayı başardılar. Net bir galibiyet aldık. Buna bir galibiyetten fazla anlam yüklemiyoruz. Önemli bir rakibi yendik o hafta bizim için mutlu kapandı. Şimdi bizim için önemli olan bir sonraki maç."

- "Kazanmak istediğimiz bir maç" Galatasaray maçı için iyi hazırlık süreci geçirdiklerini dile getiren Ernak, Dae Dae Grant'ın sakatlığının sona ermesine rağmen maçta yer alamayacağını belirtti. Ernak, Galatasaray ile ligde aynı puana sahip olduklarını hatırlatarak, "Aynı yerler için savaş veriyoruz. Galatasaray'da çok köklü, geniş ve kaliteli bir kadro. Çok yüksek hücum potansiyeli olan bir kadro. Geçen sezonun Basketbol Şampiyonlar Ligi finalisti. Onlar da ligin üst sıralarını hedefliyorlar. Kendi sahalarında, kendi seyircileri önünde mutlaka çok dirençli ve çok kararlı oynayacaklardır. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kazanmak istediğimiz bir maç, şu ana kadar hazırlıklarımız iyi gidiyor." ifadelerini kullandı. - Berk Demir: "Bu maç ilk devreyi ilk 8 içinde bitirmek için çok önemli" Karadeniz ekibinin uzun forvetlerinden Berk Demir ise ligde her rakibi yenebilecek güçte bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezona iddialı başladığını aktaran Demir, "Yapılanmasını ona göre kuran bir takım. Bu sene onlar da iyi basketbol oynuyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyorlar. Bu maç Türkiye kupasına katılmak, ilk devreyi ilk 8 içinde bitirmek için çok önemli. Deplasmanda oynayacağımız bir maç ve o maçı kazanmak istiyoruz." dedi. Berk Demir, iyi bir uyum yakaladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: "Takım uyumumuz saha içinde ve dışında çok iyi. Yaz başından beri birlikte çalışıyoruz. Daha önce birbirini tanıyan, birbiriyle oynamış, Selçuk abiyle de farklı takımlarda birlikte çalışmış birçok oyuncumuz var. Takımın kimyası dediğim gibi hem saha içinde hem saha dışında çok iyi. Bu kimya daha da iyiye giderek devam ediyor." - Tony Taylor: "Tek hedefimiz Galatasaray karşısında galibiyet almak" Bordo-mavililerin ABD'li oyun kurucusu Tony Taylor da Fenerbahçe Beko galibiyetinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.